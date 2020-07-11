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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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’da büyük şok

Denizlispor’da büyük şok

Pazartesi günü ile karşılaşacak 'da şok yaşanıyor. Antrenmanda eli kırılan kaleci , sezonu kapattı.

Pazartesı günü ile karşılaşacak 'da şok yaşanıyor. Antrenmanda eli kırılan kaleci , sezonu kapattı. Takımın birinci kalecisi Stackhowiak da koronavirüs döneminde ayrılmıştı. Tolgahan, son 5 maçta kaleyi korumuştu. Ege ekibinde kritik Trabzonspor karşılaşmasında üçüncü kaleci Hüseyin Altıntaş görev yapacak.
  1. 11.7.2020
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