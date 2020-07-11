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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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liginde corona virüsü vakası! Maçlar iptal...

İsviçre liginde corona virüsü vakası! Maçlar iptal...

Ligi takımlarından Zürih'in savunmacısı ve kulübün bazı çalışanlarına yapılan corona virüsü testleri pozitif çıktı. Bu haber sonrası Sion ve Basel maçları ileri bir tarihe ertelendi.

takımlarından Zürih'te yapılan korona virüs testinde defans oyuncusu 'nun ve bazı kulüp çalışanlarının sonucu pozitif çıktı. 23 yaşındaki futbolcunun test sonucunun pozitif çıkmasının ardından kendisiyle ve testi pozitif çıkan kulüp çalışanlarıyla temas eden kişiler belirlenirken, tüm takım ve kulüp çalışanlarının 17 Temmuz tarihine kadar karantina altına alındığı belirtildi. Zürih'in bugün oynaması gereken Sion maçı ve salı günü oynanacak olan Basel karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelendi.

  1. 11.07.2020
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