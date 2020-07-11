İsviçre liginde corona virüsü vakası! Maçlar iptal...
İsviçre Ligi takımlarından Zürih'in savunmacısı Mirlind Kreyziu ve kulübün bazı çalışanlarına yapılan corona virüsü testleri pozitif çıktı. Bu haber sonrası Sion ve Basel maçları ileri bir tarihe ertelendi.
İsviçre Süper Lig takımlarından Zürih'te yapılan korona virüs testinde defans oyuncusu Mirlind Kreyziu'nun ve bazı kulüp çalışanlarının sonucu pozitif çıktı. 23 yaşındaki futbolcunun test sonucunun pozitif çıkmasının ardından kendisiyle ve testi pozitif çıkan kulüp çalışanlarıyla temas eden kişiler belirlenirken, tüm takım ve kulüp çalışanlarının 17 Temmuz tarihine kadar karantina altına alındığı belirtildi. Zürih'in bugün oynaması gereken Sion maçı ve salı günü oynanacak olan Basel karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelendi.
- 11.07.2020
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İsviçre liginde corona virüsü vakası! Maçlar iptal... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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