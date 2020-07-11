Kızılyıldız'da corona virüsü vakaları artıyor!
Sırbistan'da ligi şampiyon olarak tamamlayan Kızılyıldız'da daha önce kutlamalar sırasında 5 oyuncuya corona virüsü bulaştığı açıklanmıştı. Son paylaşılan bilgilerde bu rakamın arttığı görüldü. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Haziran ayında, Sırbistan Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Kızılyıldız takımının 5 futbolcusunda corona virüsü tespit edildiği açıklanmıştı. Bu oyunculardan 4'ünün belirti gösterdiği ifade edilmişti.
Kulüpten yapılan son açıklamada, 6 yeni futbolcuda daha Covid-19'a rastlandığı bildirildi. Bu oyuncuların sezon öncesi kampına dahil edilmeyeceği ve karantinaya alınacakları bilgisi paylaşıldı.
Kırmızı-beyazlı kulüp daha önce Marko Gobeljic, Njegos Petrovic, Dusan Jovancic, Marko Konatar ve Branko Jovicic'in test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurmuştu.
Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan Sırbistan Süper Ligi, 30 Mayıs'ta yeniden başlamış, Kızılyıldız 2,5 aylık aradan sonraki ilk maçını kazanarak 31. şampiyonluğunu ilan etmişti.
- 11.07.2020
- Güncelleme: 11.07.2020 15:34
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