UEFA'dan müjde! Süper Kupa finali seyircili oynanabilir
UEFA, 55 üye federasyonun genel sekreterleriyle yapılan toplantı sonrası, Süper Kupa finalinin sınırlı sayıda seyirciyle oynanabileceğini açıkladı.
2020 UEFA Süper Kupa'nın, yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri sonrası seyirci alınacak ilk UEFA organizasyonu olabileceği açıklandı.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 55 üye federasyonun genel sekreterleri, statların kademeli olarak taraftarlara açılması konusu başta olmak üzere, covid-19 sonrası Avrupa futbolunda yaşanan sorunları değerlendirmek için video konferans yoluyla toplandı.
HİJYEN KURALLARIYLA SEYİRCİLİ OYNANABİLİR
Toplantıda, karşılaşmalara seyirci alınmasının ancak sıkı hijyen kuralları uygulanması şartıyla mümkün olabileceği vurgulandı.
Eylül başında gerçekleştirilecek milli karşılaşmaların, tribüne seyirci alınması için çok erken olduğu fakat Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin 24 Eylül'de ev sahipliği yapacağı UEFA Süper Kupa müsabakasının, deneme amacıyla sınırlı sayıda taraftarla oynanabileceği ifade edildi.
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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