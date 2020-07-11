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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Futbol İşte Libertadores ve Sudamericana'nın başlama tarihleri!

ve 'nın başlayacağı tarihler belli oldu!

Libertadores ve Sudamericana'nın başlayacağı tarihler belli oldu!

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen 'nın önemli turnuvaları Livertadores ve 'nın yeniden başlayacağı tarihler belli oldu.

Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) yapılan açıklamada, 'in 15 Eylül, 'nın ise 27 Ekim'de start alacağı belirtildi.

Coronavirüs tedbirleri kapsamında her iki turnuvanın da seyircisiz oynanacağı ve finallerin 2021'in ocak ayında yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Libertadores ve Sudamericana, corona virüs salgını nedeniyle 18 Mart'ta askıya alınmıştı.

  1. 11.07.2020
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