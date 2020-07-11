Libertadores ve Sudamericana'nın başlayacağı tarihler belli oldu!
Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen Güney Amerika'nın önemli turnuvaları Livertadores ve Sudamericana'nın yeniden başlayacağı tarihler belli oldu.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) yapılan açıklamada, Libertadores'in 15 Eylül, Sudamericana'nın ise 27 Ekim'de start alacağı belirtildi.
Coronavirüs tedbirleri kapsamında her iki turnuvanın da seyircisiz oynanacağı ve finallerin 2021'in ocak ayında yapılmasının planlandığı kaydedildi.
Libertadores ve Sudamericana, corona virüs salgını nedeniyle 18 Mart'ta askıya alınmıştı.
- 11.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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