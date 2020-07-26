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26 Temmuz 2020, Pazar
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Xavi’nin testi pozitif çıktı

Xavi’nin testi pozitif çıktı

kulüplerinden 'ın , Covid-19'a yakalandığını duyurdu.

Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden 'ın , Covid-19'a yakalandığını duyurdu. İspanyol teknik adam, hesabından yaptığı açıklamada Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve protokoller gereği karantinaya alındığını belirtti.

  1. 26.7.2020
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