İngilizlerin efsane ismi Jack Charlton hayatını kaybetti
İngiltere Milli Takımı ile 1966 yılında Dünya şampiyonluğu yaşayan Jack Charlton, 85 yaşında hayatını kaybetti. Charlton'a geçtiğimiz yıl lenfoma teşhisi konulmuştu.
İngiltere Milli Takımı'nın 1966 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda yer alan Jack Charlton, 85 yaşında yaşamını yitirdi. İngiltere basınında yer alan haberlerde, geçen yıl lenfoma teşhisi konulan Charlton'ın evinde hayata veda ettiği duyuruldu.
Leeds United'da 1952-1973 yıllarında çıktığı 773 maçla kulüp tarihinin en fazla forma giyen oyuncusu unvanını elinde bulunduran Charlton, birer İngiltere ligi ve Federasyon Kupası şampiyonlukları yaşamıştı. Savunma oyuncusu Jack Charlton, Manchester United'ın efsane isimlerinden kardeşi Bobby Charlton ile birlikte 1966 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan İngiltere Milli Takımı'nda görev almıştı.
Jack Charlton, futbolu bıraktıktan sonra Middlesbrough, Sheffield Wednesday, Newcastle United ve İrlanda Milli Takımı'nda teknik direktörlük yapmıştı. Charlton yönetimindeki İrlanda Milli Takımı, 1988 Avrupa Şampiyonası ile 1994 Dünya Kupası'na katılmış ve 1990 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynamıştı.
- 11.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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