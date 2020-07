Irkçılığa protesto

Amerikan futbol ligi (MLS) takımlarından Montreal Impact 'ı çalıştıran efsane futbol adamı Thierry Henry New England Revolution ile oynadıkları karşılaşmanın başında 8 dakika 46 saniye diz çökerek ırkçılığı protesto etti. ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd isimli bir siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki gösteren Fransız çalıştırıcı, protestosu sırasında "Siyahilerin hayatı değerlidir" yazılı bir de siyah tişört giydi. Henry, daha önce ırkçılık karşıtı "Stand Up Speak Up" ve "Show Racism The Red Card" kampanlarına da destek vermişti.