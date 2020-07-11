Irkçılığa protesto - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Irkçılığa protesto

Irkçılığa

Irkçılığa protesto

’ı çalıştıran , Revolution maçının başında 8 dakika 46 saniye diz çökerek ırkçılığa tepki gösterdi

Amerikan ligi (MLS) takımlarından 'ı çalıştıran efsane futbol adamı , Revolution ile oynadıkları karşılaşmanın başında 8 dakika 46 saniye diz çökerek ırkçılığı etti. ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd isimli bir siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki gösteren Fransız çalıştırıcı, protestosu sırasında "Siyahilerin hayatı değerlidir" yazılı bir de siyah tişört giydi. Henry, daha önce ırkçılık karşıtı "Stand Up Speak Up" ve "Show Racism The Red Card" kampanlarına da destek vermişti.
  1. 11.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Irkçılığa protesto haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA