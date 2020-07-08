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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Diğer Ligler Benfica teknik adamını buldu! İşte o isim...

'ya emanet!

Benfica Nelson Verissimo'ya emanet!

Birinci Futbol Ligi'nin köklü kulüplerinden 'da değişikliği yaşandı. Portekiz ekibi, 'den boşalan teknik direktörlük koltuğunu 43 yaşındaki çalıştırıcı ile doldurdu.

Kulübü, 43 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Verissimo'nun 2019-2020 sezonu sonuna kadar takımın başında kalacağını duyurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından ligde çıktığı 5 maçta bir galibiyet alabilen Benfica, ile yollarını ayırmıştı. Benfica, hafta sonu Lage'nin yardımcılarından Verissimo'nun yönetiminde çıktığı maçta Boavista'yı sahasında 3-1 mağlup etmişti.

Ligde son 4 haftaya girilirken 67 puana sahip Benfica, lider Porto'nun 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

  1. 08.07.2020
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