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22 Nisan 2020, Çarşamba
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'ya imza atacaktım

Benfica'ya imza atacaktım

Denizli’nin sol beki , A.Gücü’nde oynadığı dönemde ’nın kapısından döndüğünü açıkladı.

Denizlispor'un tecrübeli oyuncusu , geçmişiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. 29 yaşındaki sol bek, "F.Bahçe'ye ikinci kez gelmeden ve 'dan teklif gelmişti. Süreci iyi değerlendirebilirdim. Hayallerim olduğu için teklifi reddettim. Menajerim, 'Benfica'nın teklifini kabul etseydin, ertesi gün imza atmaya gidecektin' dedi. Çok farklı konumlarda olabilirdim. O dönem için pişmanlık değil ama tercih yanlışlığı yaptım" değerlendirmesinde bulundu.
  1. 22.4.2020
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