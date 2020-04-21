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21 Nisan 2020, Salı
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’a yaradı

Horoz’a yaradı

Yukatel 'de maçların ertelenmesi sakat futbolculara yaradı. 'da sakatlanan tam 8 ismin iyileştiği belirtildi.

Yukatel 'de maçların ertelenmesi sakat futbolculara yaradı. 27 Nisan Pazartesi günü çalışmalara başlamayı planlayan 'da; Tolgahan, Recep, Barrow, Bergdich, Mbamba, Ben Youssef, Sacko ve Sackey'in iyileştiği belirtildi.
  1. 21.4.2020
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