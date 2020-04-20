Denizlispor'da corona salgını sonrası verilen ara sakatlara yaradı - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
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Denizlispor'da corona salgını sonrası verilen ara sakatlara yaradı

Denizlispor'da corona salgını sonrası verilen ara sakatlara yaradı

Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından Yukatel Denizlispor'da sakatlıkları bulunan 8 oyuncunun iyileştiği ifade edildi.

Çalışmalarına 27 Nisan Pazartesi günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde başlayacak yeşil-siyahlılarda 8 futbolcu iyileşti. Kaleci Tolgahan, Recep, Barrow, Bergdich, Mbamba, Ben Youssef, Sacko ve Sackey'in takıma sağlıklı bir şekilde döneceği açıklandı.

Futbolcularının tamamının iyileşmesiyle tam kadro çalışmalara başlayacak yeşil-siyahlılarda pandemi gerekçesiyle izinsiz ülkesine giden Gambiyalı oyuncu Barrow'a ise ağır para cezası verileceği kaydedildi. Henüz ülkesinden dönmeyen oyuncunun 'ye nasıl geleceği merak konusu oldu. Başkan Ali Çetin, Barrow'un dönse dahi kadroya giremeyeceğini açıklamıştı.

  1. 20.04.2020
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