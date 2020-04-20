Denizlispor'da corona salgını sonrası verilen ara sakatlara yaradı
Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından Yukatel Denizlispor'da sakatlıkları bulunan 8 oyuncunun iyileştiği ifade edildi.
Çalışmalarına 27 Nisan Pazartesi günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde başlayacak yeşil-siyahlılarda 8 futbolcu iyileşti. Kaleci Tolgahan, Recep, Barrow, Bergdich, Mbamba, Ben Youssef, Sacko ve Sackey'in takıma sağlıklı bir şekilde döneceği açıklandı.
Futbolcularının tamamının iyileşmesiyle tam kadro çalışmalara başlayacak yeşil-siyahlılarda pandemi gerekçesiyle izinsiz ülkesine giden Gambiyalı oyuncu Barrow'a ise ağır para cezası verileceği kaydedildi. Henüz ülkesinden dönmeyen oyuncunun Denizli'ye nasıl geleceği merak konusu oldu. Başkan Ali Çetin, Barrow'un dönse dahi kadroya giremeyeceğini açıklamıştı.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Denizlispor'da corona salgını sonrası verilen ara sakatlara yaradı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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