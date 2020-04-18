Denizlispor Isaac Sackey'in bonservisini Alanyaspor'dan alıyor
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı futbolcu Isaac Sackey'in bonservisini almak için temaslara başladı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan kiraladığı Isaac Sackey'in bonservisini alabilmek için hareke geçti.
Forvet arkasında görev yapan Ganalı oyuncuyu teknik direktör Bülent Uygun'un yeni sezonda da kadrosunda görmek istediği bildirildi. Başkan Ali Çetin'in Sackey transferi konusunda Alanyasporlu yöneticilerle temasta olduğu ve tarafların en kısa sürede anlaşmaya varacağı ifade edildi.
Denizlispor'la bu sezon 15 Süper Lig, 4 de Ziraat Türkeyi Kupası müsabakasına çıkan 26 yaşındaki oyuncu gol atamadı. Denizlispor'un Sackey'in yanı sıra Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımından kiraladığı Kolombiyalı golcü Oscar Estupinan'ın da bonservisini alacağı vurgulandı.
- 18.04.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Denizlispor Isaac Sackey'in bonservisini Alanyaspor'dan alıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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