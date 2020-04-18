Denizlispor Isaac Sackey'in bonservisini Alanyaspor'dan alıyor - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Denizlispor Süper Lig'de transfer hareketliliği! Anlaşma sağlanmak üzere

Denizlispor 'in bonservisini 'dan alıyor

Denizlispor Isaac Sackey'in bonservisini Alanyaspor'dan alıyor

ekiplerinden , Aytemiz 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı futbolcu 'in bonservisini almak için temaslara başladı.

ekiplerinden , sezon başında Aytemiz 'dan kiraladığı 'in bonservisini alabilmek için hareke geçti.

Forvet arkasında görev yapan Ganalı oyuncuyu teknik direktör 'un yeni sezonda da kadrosunda görmek istediği bildirildi. Başkan Ali Çetin'in Sackey transferi konusunda Alanyasporlu yöneticilerle temasta olduğu ve tarafların en kısa sürede anlaşmaya varacağı ifade edildi.

Denizlispor'la bu sezon 15 Süper Lig, 4 de Ziraat Türkeyi Kupası müsabakasına çıkan 26 yaşındaki oyuncu gol atamadı. Denizlispor'un Sackey'in yanı sıra Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımından kiraladığı Kolombiyalı golcü Oscar Estupinan'ın da bonservisini alacağı vurgulandı.

  1. 18.04.2020
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