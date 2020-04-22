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22 Nisan 2020, Çarşamba
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’dan ‘kalacağım’ sinyali

Zeki Yavru’dan ‘kalacağım’ sinyali

Denizlispor'un sağ beki , 26 haftada yaptığı 3 asistle kariyerinde en çok gol pası verdiği sezonu yaşadı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki futbolcu takımda kalacağının da sinyallerini verdi.

Denizlispor'un sağ beki , 26 haftada yaptığı 3 asistle kariyerinde en çok gol pası verdiği sezonu yaşadı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki futbolcu takımda kalacağının da sinyallerini verdi. Zeki, "Denizlispor'da çok mutluyum. Takımın başarısı için çok çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
  1. 22.4.2020
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