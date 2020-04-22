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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Denizlispor'da öne çıkan isim Estupinan oldu!

Denizlispor'da öne çıkan isim Estupinan oldu!

takımlarından 'da Kolombiyalı golcü sergilediği performansla dikkat çekti. Ege temsilcisinin, 23 yaşındaki forveti almak için kulübü Vitoria ile temasta olduğu öğrenildi.

ekibi 'un sezon başında Portekiz temsilcisi 'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı forvet , sergilediği performansla dikkat çekti. Aynı mevkide vatandaşı Hugo Rodallega ile forma rekabetine giren Estupinan, ligde genellikle yedek kulübesinde yer alıp, maçların ikinci yarılarında forma şansı buldu. Süper Lig'de 20 maçta görev yapan 23 yaşındaki santrfor, 752 dakika sahada kalıp 4 gol attı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta 7 gol atarak yıldızlaşan Estupinan, takımıyla toplamda 25 maça çıkıp 11 kez fileleri havalandırdı. Estupinan toplam gol sayısında Rodallega'yı da geride bırakarak takımın en golcü oyuncusu oldu. Denizlispor yönetiminin, performansıyla dikkat çeken genç oyuncunun bonservisini alabilmek için Vitoria Guimaraes ile pazarlık halinde olduğu, futbolcunun da yeşil-siyahlı ekipte kalmak istediği öğrenildi.

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  1. 22.04.2020
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