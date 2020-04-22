Denizlispor'da öne çıkan isim Estupinan oldu!
Süper Lig takımlarından Yukatel Denizlispor'da Kolombiyalı golcü Oscar Estupinan sergilediği performansla dikkat çekti. Ege temsilcisinin, 23 yaşındaki forveti almak için kulübü Vitoria ile temasta olduğu öğrenildi.
Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'un sezon başında Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı forvet Oscar Estupinan, sergilediği performansla dikkat çekti. Aynı mevkide vatandaşı Hugo Rodallega ile forma rekabetine giren Estupinan, ligde genellikle yedek kulübesinde yer alıp, maçların ikinci yarılarında forma şansı buldu. Süper Lig'de 20 maçta görev yapan 23 yaşındaki santrfor, 752 dakika sahada kalıp 4 gol attı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta 7 gol atarak yıldızlaşan Estupinan, takımıyla toplamda 25 maça çıkıp 11 kez fileleri havalandırdı. Estupinan toplam gol sayısında Rodallega'yı da geride bırakarak takımın en golcü oyuncusu oldu. Denizlispor yönetiminin, performansıyla dikkat çeken genç oyuncunun bonservisini alabilmek için Vitoria Guimaraes ile pazarlık halinde olduğu, futbolcunun da yeşil-siyahlı ekipte kalmak istediği öğrenildi.
- 22.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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