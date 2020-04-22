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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Denizlispor Süper Lig'de flaş ayrılık! Sözleşmesini tek taraflı feshetti

Denizlispor ile yollar ayrıldı

Denizlispor Adam Stackhowiak ile yollar ayrıldı

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada flaş bir ayrılık yaşandı. , 33 yaşındaki Polonyalı kaleci 'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurdu.

Denizlispor, 2 aylık alacağını gerekçe gösteren 33 yaşındaki Polonyalı kaleci Adam Stachowiak'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı. Ege temsilcisi, oyuncu ile iyi niyetle yapılan görüşmelere rağmen anlaşmaya yanaşmadığını vurguladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüz profesyonel takım oyuncularından kaleci sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir.

Corona virüsü salgını sebebiyle tüm dünyada hayat adeta durma noktasına gelmişken, bundan en fazla etkilenen sektörlerden biri de spor olmuştur. Salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte tüm spor organizasyonları tamamen durmuştur. Kulübü olarak bu zorlu süreci mümkün olduğunca en az hasarla atlatmanın çalışmaları devam ederken, kaleci Adam Stackhowiak'ın 2 aylık alacağını alamadığını bahane ederek sözleşmesini tek taraflı fesh etmesi, iyi niyetten çok uzak bir davranıştır. 'den alacaklarımızı alamadığımız ve tabiri caizse kasamıza bir kuruş dahi girmeyen son dönemlerde yaşadığımız ekonomik sıkıntıya rağmen, futbolculara geçen hafta toplam 1.5 milyon TL ödeme yapılmış, bu hafta da 1.5 milyon TL ödeneceği açıklanmıştır.

Adam Stackhowiak ile yapılan görüşmede, kendisi geçen sezon aldığı ücretin 2 katı ücret talebinde bulunmuş ve tehditvari bir tutum sergilemiştir. Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkedeki liglerde futbolcular ücret indirimine bile giderken, bir oyuncumuzun alacaklarını zamanında alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini fesh etmesi bizleri sadece üzmüştür.

Yukatel Denizlispor bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onurlu, şerefli ve mesleğine saygı duyan oyuncularla yoluna devam etmeyi sürdürecektir.

  1. 22.04.2020
  2. Güncelleme: 22.04.2020 19:15
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