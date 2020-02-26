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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Denizlispor'da hüsran! Hugo Rodallega...

Denizlispor'da hüsran! Hugo Rodallega...

'de geçen hafta 'ya deplasmanda 2-0 kaybederken galibiyet hasretini 8 maça çıkararak düşme hattına yaklaşan Yukatel Denizlispor'da, golcü Hugo Rodallega sessizliğe büründü.

Büyük umutlarla transfer edilen ancak sadece 5 gol atabilen Kolombiyalı forvet, ilk yarıda uzun süre skor bulamamasının ardından son haftalarda yine gole hasret kaldı. Son golünü 17'nci haftadaki Ankaragücü maçında kaydeden 34 yaşındaki futbolcu, ikinci yarının ilk 6 haftasını boş geçti.

Rodallega'nın suskun kalmasıyla Denizlispor da gol yollarında etkili olamadı. Yeşil-siyahlılar ikinci yarıda sadece 2 gol atabildi. Ege ekibi 2-1 kaybedilen ve 1-1 berabere kalınan maçlarında sevinç yaşarken, Fraport TAV , İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor ve müsabakalarında topu ağlara gönderemedi. Denizlispor'un bu periyottaki 2 golünü Muhammet ve Estupinan kaydetti.

  1. 26.02.2020
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