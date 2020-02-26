Denizlispor'da hüsran! Hugo Rodallega...
Süper Lig'de geçen hafta Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-0 kaybederken galibiyet hasretini 8 maça çıkararak düşme hattına yaklaşan Yukatel Denizlispor'da, golcü Hugo Rodallega sessizliğe büründü.
Büyük umutlarla transfer edilen ancak sadece 5 gol atabilen Kolombiyalı forvet, ilk yarıda uzun süre skor bulamamasının ardından son haftalarda yine gole hasret kaldı. Son golünü 17'nci haftadaki Ankaragücü maçında kaydeden 34 yaşındaki futbolcu, ikinci yarının ilk 6 haftasını boş geçti.
Rodallega'nın suskun kalmasıyla Denizlispor da gol yollarında etkili olamadı. Yeşil-siyahlılar ikinci yarıda sadece 2 gol atabildi. Ege ekibi 2-1 kaybedilen Galatasaray ve 1-1 berabere kalınan Göztepe maçlarında sevinç yaşarken, Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa müsabakalarında topu ağlara gönderemedi. Denizlispor'un bu periyottaki 2 golünü Muhammet ve Estupinan kaydetti.
- 26.02.2020
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Vedat Muriç’e bir haller oldu
Toplam 1
Yorum
utku acil h ya hepsini satarsınız yada yine hüsran yaşarsınız fath terim olsa alayını satar yeni takım kurrdı siyahi topcu fis-zikli atlatik topc
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
FB. Lİ YAHU NİYE TEKNİK DİREKTÖR ARIYORSUNUZ İŞTE ÖNÜNÜZDE AYKUT KOCAMAN DURUYOR HAZIR BOŞTA DA DAHA NE ARIYORSUNUZ.
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
akrep size Aykut tan başkası yaramaz
Denizlispor'da hüsran! Hugo Rodallega... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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