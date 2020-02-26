Denizlispor'da hüsran! Hugo Rodallega...

Büyük umutlarla transfer edilen ancak sadece 5 gol atabilen Kolombiyalı forvet, ilk yarıda uzun süre skor bulamamasının ardından son haftalarda yine gole hasret kaldı. Son golünü 17'nci haftadaki Ankaragücü maçında kaydeden 34 yaşındaki futbolcu, ikinci yarının ilk 6 haftasını boş geçti.

Rodallega'nın suskun kalmasıyla Denizlispor da gol yollarında etkili olamadı. Yeşil-siyahlılar ikinci yarıda sadece 2 gol atabildi. Ege ekibi 2-1 kaybedilen Galatasaray ve 1-1 berabere kalınan Göztepe maçlarında sevinç yaşarken, Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa müsabakalarında topu ağlara gönderemedi. Denizlispor'un bu periyottaki 2 golünü Muhammet ve Estupinan kaydetti.