Denizlispor antrenmanında 4 eksik!
Denizlispor pazar günü evinde ağırlayacağı Malatyaspor maçı hazırlıkları sürdürdü. Antrenmanda tedavileri devam eden Tiago Lopes, Kibong Mbamba ve Zakarya Bergdich fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etti.
Süper Lig'in 24. haftasında Denizlispor, evinde oynayacağı Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Denizlispor, pazar günü saat 13.30'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile devam ettirdi. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Yeşil - siyahlı ekip ardından pas çalışmalarıyla idmana devam ederken, dar alanda oynanan çift kale maç ile antrenman sona erdi. Öte yandan Denizlispor'da tedavisi sona eren Onazi takımımız ile birlikte çalışmalara başladı. Tedavileri devam eden Tiago Lopes, Kibong Mbamba ve Zakarya Bergdich fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etti.
- 26.02.2020
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Vedat Muriç’e bir haller oldu
Toplam 1
Yorum
utku acil h ya hepsini satarsınız yada yine hüsran yaşarsınız fath terim olsa alayını satar yeni takım kurrdı siyahi topcu fis-zikli atlatik topc
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
FB. Lİ YAHU NİYE TEKNİK DİREKTÖR ARIYORSUNUZ İŞTE ÖNÜNÜZDE AYKUT KOCAMAN DURUYOR HAZIR BOŞTA DA DAHA NE ARIYORSUNUZ.
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
akrep size Aykut tan başkası yaramaz
Denizlispor antrenmanında 4 eksik! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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