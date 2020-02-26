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26 Şubat 2020, Çarşamba
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antrenmanında 4 eksik!

Denizlispor antrenmanında 4 eksik!

pazar günü evinde ağırlayacağı Malatyaspor maçı hazırlıkları sürdürdü. Antrenmanda tedavileri devam eden , ve fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etti.

'in 24. haftasında , evinde oynayacağı Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Denizlispor, pazar günü saat 13.30'da Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile devam ettirdi. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Yeşil - siyahlı ekip ardından pas çalışmalarıyla idmana devam ederken, dar alanda oynanan çift kale maç ile antrenman sona erdi. Öte yandan Denizlispor'da tedavisi sona eren Onazi takımımız ile birlikte çalışmalara başladı. Tedavileri devam eden , ve fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etti.

  1. 26.02.2020
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