Sedat Şahintürk: 3 puan almak için uğraşıyoruz - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Denizlispor "3 puan almak için uğraşıyoruz"

: 3 puan almak için uğraşıyoruz

Sedat Şahintürk: 3 puan almak için uğraşıyoruz

Yeşil-siyahlı ekip hafta sonu kendi evinde oynayacağı maçı hazırlıklarını Tesislerinde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan takımın başarılı savunma oyuncularından , karşılaşmayı kazandıklarını ifade etti.

Denizlispor'un başarılı futbolcularından , hafta sonu oynayacakları maçını mutlak kazanmak istediklerini kaydederek, "Bu maçta varımızı yoğumuzu ortaya koyarak 3 puana ulaşmak istiyoruz" dedi.

Sedat Şahintürk, "Tabi ki şu an herkes bu maçın öneminin farkında bizim için çok önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Evimizde taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bu maçta varımızı yoğumuzu ortaya koyarak 3 puana ulaşmak istiyoruz. Kendimizde artık biraz nefes almak istiyoruz. Süreç tabi ki daralıyor ligde 11 maç kaldı. Bizde bunun farkındayız. İnşallah elimizden geleni yapıp bu hafta 3 puanı taraftarımıza hediye etmek istiyoruz" dedi.

"TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇECEĞİMİZE İNANIYORUM"
Teknik direktör değişikliğindeki uyum sürecini çabuk aşıp yükselişe geçmek istediklerini kaydeden Sedat Şahintürk, "Tabi ki teknik adam değişikliği bazen iyi oluyor bazen alışma sürecinde sıkıntı olabiliyor. Bu bazen olumlu yansıyor bazen olumsuz yansıyor. Biz tabi profesyonel olduğumuz için uyum sürecini en çabuk şekilde atlatmak gerekiyor. Bu hafta tabi ki önümüzde çok kritik bir maç var, onu alırsak bence tekrar yükselişe geçeceğimize inanıyorum. Bence yaşamamalı herkes birbirine inanmalı. Burada gerçekten iyi bir ortam var. Herkes bu takımın iyiliği için bu takımın başarısı için kenetlenmesi gerekiyor. Taraftarıyla yönetimiyle futbolcusuyla çalışanıyla şehriyle biz kenetlenirsek bence bu işin üstesinden rahatlıkla gelebiliriz" diye konuştu.

  1. 27.02.2020
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