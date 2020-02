İşte Bülent Uygun'un Denizlispor'daki hedefi

Denizlispor, Süper Lig'in 24. haftasında evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Bülent Uygun, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının kendileri için çıkış maçı olduğunu vurgulayarak, "Takımımızla alakalı özellikle iki gün kala gelmiş olduğumuz bir süreç içerisinde takımımızla alakalı bir an önce değişiklikler yapmaya çalıştık. Seyircimizin desteğiyle, onların bize vereceği kıvılcımla birlikte içimizde tekrar bir Denizlispor aşkını, sevgisini yansıtan oyun felsefesiyle, duruşuyla, kazanma azmiyle, sahadaki mücadelesiyle onların gurur duyacağı bir Denizlispor'u inşallah izleteceğiz. Kazanmak istiyoruz. Çünkü 8 haftadan beri yaşanan sendrom takım üzerinde büyük bir etki oluşturdu. Bazen seyircimizle aramızda kopukluklar olmuş oldu. Bunları bir an önce düzeltmek için çıkış maçımızın Yeni Malatyaspor maçı olduğunu düşünüyoruz. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. İnşallah gurur duyacakları, sahada savaşan ve çok iyi bir performans sergileyen Denizlisporumuzu izleyeceksiniz" şeklinde konuştu.



"NE KADAR HEDEFİNİZE KİTLENMİŞSENİZ BAŞARIYI YAKALAMANIZ KOLAY OLACAKTIR"

Futbolcuların Denizlispor formasının hakkını vereceklerini ifade eden Uygun, "Takımımızda önemli futbolcuların sakatlıkları olsun, bir de kendi sporcularımızın arasındaki seyirciyle aralarında yaşanan problemler olsun, takımdaki futbolcu kardeşlerimizin belli oranda forum düşüklüğü yaşamış olması bunların hepsi bir birine bağlantılı bir şekilde etkendir. Ne kadar mutluysanız, ne kadar hedefinize kitlenmişseniz başarıyı yakalamanız kolay olacaktır ama aylardan beri biz gelmeden önce yaşanan bu kaos, ister istemez futbolcuları da yıpratmış ama şimdi bir çok şeyi değiştirmeye çalışıyoruz. Hem oyun mantalitesini hem de öncelikle beyinde kazanılması gereken düşünceleri futbolculara söylüyoruz. Formanın hakkını verecek, sahada mücadelesini en üst seviyede yapacak herkes. Yaşı veya geçmişi değil, gelecekteki başaracaklarıyla birlikte Denizlispor'un formasını yukarıya çıkaracak bir mücadele vereceğiz. Evet, bu formayı geçen sezon belki de yüzde 90'ı yok, onların sayesinde şampiyonluklar yaşadı. Bu futbolcu kardeşlerimiz de bu ligde onlara kalan başarıyı devam ettirmek mecburiyetindeler. Hepsi de bunların bilincine, toplantılarla birlikte varmış durumda. İnanıyorum ki seyircimizin büyük desteğine ihtiyacımız var. Onlarla birlikte büyük Denizlispor camiasını o eski günlerine döndüreceğiz. Bazen yıldız futbolcuların da dinlenmeye, verilen yükün ağırlığından dolayı kendini dinlendirmeye ihtiyaçları olur. Bazen bu yaşadıkları kaosu ortadan kaldırmak adına değişiklikler yapmak gerekir. Rodallega çok kaliteli, çok üst seviyede bir oyuncu. Çok şeyi başaracaktır. Denizlispor'un da bugünki kadrosunun oluşumunda en büyük etkendir. İnanıyorum biraz zamana, biraz sevgiye biraz da desteğe ihtiyacı var. Rodallega'da profesyonel bir futbolcu" diye konuştu.