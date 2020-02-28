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28 Şubat 2020, Cuma
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'nin dönüm maçı

Denizli'nin dönüm maçı

İkinci yarıda henüz galibiyetle tanışamayan ve son 7 maçtır 3 puana hasret kalan ’da gözler, deplasmanda oynayacağı kritik Denizlispor maçına çevrildi.

İkinci yarıda henüz galibiyetle tanışamayan ve son 7 maçtır 3 puana hasret kalan 'da gözler, deplasmanda oynayacağı kritik Denizlispor maçına çevrildi. Sarı kırmızılılar, kazanarak rahat nefes almanın hesaplarını yapıyor. Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "Denizlispor maçı bizim için çok önemli. Bu maçı kazanarak kötü gidişatı sonlandırmak istiyoruz" diye camiaya umut dağıttı.
  1. 28.2.2020
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