Yukatel Denizlispor 2-0 BtcTurk Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Ev sahibi takım maçın 34. dakikasında Mustafa Yumlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelede ilk yarının uzatma anlarında Yeni Malatyasporlu Teenage Hadebe gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

İkinci yarıda da etkinliğini sürdüren Denizlispor, 75'te Barrow'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda gol olmayınca karşılaşma ev sahibi Denizlispor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Denizlispor, 8 maç aradan sonra aldığı galibiyetle puanını 27'ye yükseltirken, konuk takım Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı. Malatya temsilcisi 7 maçlık galip gelememe serisini 8 maça çıkardı.

MAÇTAN NOTLAR

Yukatel Denizlisporlu futbolcular ısınma ve seremoniye üzerinde Türk bayrağı bulunan tişörtlerle çıktı. Tribünler Türk bayraklarıyla donatılırken, maçtan önce stat hoparlörlerinden kahramanlık türküleri yayınlandı. Reklam panolarında, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırıları sonucu şehit olan askerlerin ismi ve fotoğrafları ile "Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi. Şehitlerin ismi ve memleketleri tek tek hoparlörden okunurken, tribünlerdeki taraftarlar "Burada" diyerek karşılık verdi. Tribünlerde, "Türk milleti ordusunun yanında" yazılı dev pankart açıldı. Futbolcular, maça "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı. Maçın başında, şehit askerler için saygı duruşunda bulunuldu. Tribünlerde seyirciler sık sık, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

3. dakikadaki Yukatel Denizlispor atağında, Estupinan'ın uzaktan şutunda, top kaleci Farnolle'de kaldı.

10. dakikada ev sahibi ekipten Barrow'un kullandığı korner atışında, Estupinan'ın kafa ile vurduğu meşin yuvarlak, kaleci Farnolle'den döndü. Topla buluşan Mustafa Yumlu'nun şutunda, top üst direkten dönerken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

22. dakikada Yukatel Denizlisporlu Mustafa Yumlu'nun orta sahadan yaptığı uzun vuruşta, kaleci Farnolle topu eliyle son anda üstten kornere çeldi.

34. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Zeki Yavru'nun köşe atışı sonrası ceza sahası içinde iyi yükselen Barrow'un kafa vuruşunda, top kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Mustafa Yumlu, yakın mesafeden kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

45+1. dakikada Estupinan, ceza yayı önünde BTC Türk Yeni Malatyaspor takımından Hadebe'nin yaptığı sert hareket sonucu yerde kaldı. Hadebe, direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Yukatel Denizlispor 1-0 önde tamamladı.

58. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Estupinan, Karim Hafez'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak daha sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Koray Gençerler pozisyon öncesinde Estupinan'ın topu elle önüne aldığını tespit ederek kararı iptal etti.

63. dakikada Barrow'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Özgür Çek'in vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

75. dakikada ceza sahasına gelen ortada Rodallega topu kafayla Barrow'un önüne indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0.

Maç Denizlispor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.