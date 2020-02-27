Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor!

Bu hafta Karadeniz derbi heyecanı yaşanacak ve Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Galatasaray, Gençlerbirliği ile evinde mücadele edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Antalyaspor ile oynayacak. Lider Medipol Başakşehir de Gaziantep FK ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de haftanın programı şöyle:



28 ŞUBAT CUMA

20.00 A. Alanyaspor - Beşiktaş: Halis Özkahya



29 ŞUBAT CUMARTESİ

14.00 İ.H. Konyaspor - Kasımpaşa: Ali Palabyık

17.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan



1 MART PAZAR

13.30 Denizlispor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

16.00 MKE Ankaragücü - D.G. Sivasspor: Ümit Öztürk

19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler



2 MART PAZARTESİ

20.00 M. Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük

20.00 Kayserispor - Göztepe: Mete Kalkavan