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27 Şubat 2020, Perşembe
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'de 24. hafta heyecanı başlıyor!

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor!

'de 24. hafta heyecanı yarın, 29 Şubat, 1 Mart Pazar ve 2 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında , Aytemiz 'a konuk olacak.

Bu hafta Karadeniz derbi heyecanı yaşanacak ve , 'u ağırlayacak. , ile evinde mücadele edecek. ise deplasmanda ile oynayacak. Lider Medipol de FK ile sahasında karşı karşıya gelecek.
'de haftanın programı şöyle:

28 ŞUBAT CUMA
20.00 A. - :

29 ŞUBAT CUMARTESİ
14.00 İ.H. Konyaspor - Kasımpaşa: Ali Palabyık
17.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan

1 MART PAZAR
13.30 Denizlispor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler
16.00 MKE Ankaragücü - D.G. Sivasspor: Ümit Öztürk
19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

2 MART PAZARTESİ
20.00 M. Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük
20.00 Kayserispor - Göztepe:

  1. 27.02.2020
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