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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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'de bir erteleme daha! Corona virüsü...

MLS'de bir erteleme daha! Corona virüsü...

Amerikan 1. Futbol Ligi'nde () yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle birçok karşılma ertelenmeye devam ediyor. Ligde bu kez ile arasında oynanacak mücadele corona virüsü önlemleri kapsamından farklı bir tarihe ertelendi.

'den yapılan açıklamada, takımında yapılan testler sonucunda 5 oyuncuda koronavirüse rastlandığı için ile 9 Temmuz Perşembe günü oynanması gereken lig karşılaşmasının ertelendiği belirtildi.

Dallas ile Vancouver Whitecaps arasında oynanacak karşılaşma da, 6 Dallaslı oyunucunun testinin pozitif çıkması üzerine ertelenmişti.

Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS'deki takımlar, yarın başlayacak farklı formattaki turnuvayla yeşil sahalara dönmeyi planlıyor.

  1. 08.07.2020
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