MLS'de bir erteleme daha! Corona virüsü...
Amerikan 1. Futbol Ligi'nde (MLS) yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle birçok karşılma ertelenmeye devam ediyor. Ligde bu kez Nashville ile Chicago arasında oynanacak mücadele corona virüsü önlemleri kapsamından farklı bir tarihe ertelendi.
MLS'den yapılan açıklamada, Nashville takımında yapılan testler sonucunda 5 oyuncuda koronavirüse rastlandığı için Chicago ile 9 Temmuz Perşembe günü oynanması gereken lig karşılaşmasının ertelendiği belirtildi.
Dallas ile Vancouver Whitecaps arasında oynanacak karşılaşma da, 6 Dallaslı oyunucunun testinin pozitif çıkması üzerine ertelenmişti.
Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS'deki takımlar, yarın başlayacak farklı formattaki turnuvayla yeşil sahalara dönmeyi planlıyor.
- 08.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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