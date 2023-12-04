Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan deprem paylaşımı

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, merkez üssü Bursa'nın Gemlik ilçesi olan ve 5,1 büyüklüğünde gerçekleşem deprem sonrası sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun paylaşımlarında bulundular.

Beşiktaş'tan yapılan paylaşımda, "Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 4, 2023

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 4, 2023

Galatasaray'dan yapılan paylaşımda, "Merkez üssü Gemlik Körfezi olan depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Merkez üssü Gemlik Körfezi olan depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. #deprem — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 4, 2023

Trabzonspor'dan yapılan paylaşımda ise "Kandilli Rasathanesi'ne göre merkez üssü Mudanya olan 5,1 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.