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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan deprem paylaşımı

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleşen 5,1 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 11:22
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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan deprem paylaşımı

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, merkez üssü Bursa'nın Gemlik ilçesi olan ve 5,1 büyüklüğünde gerçekleşem deprem sonrası sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun paylaşımlarında bulundular.

Beşiktaş'tan yapılan paylaşımda, "Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'dan yapılan paylaşımda, "Merkez üssü Gemlik Körfezi olan depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'dan yapılan paylaşımda ise "Kandilli Rasathanesi'ne göre merkez üssü Mudanya olan 5,1 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

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