Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde art arda iki deprem oldu! İşte yaşanan son gelişmeler...

AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kandilli Rasathanesi'nden verilen bilgiye göre ise, deprem yerin 7.7 km altında gerçekleşti. Bu depremden 3 dakika sonra, 20.07'de merkez üssü bu kez Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı.

Sarsıntının ardından ilk depremlerde hasar alan binaların yıkıldığı, ortalığı toz dumanlarının kapladığı bildirildi.

İşte deprem sonrası yaşanan son dakika gelişmeleri ve yapılan açıklamalar...



22.24



Gökhan Zan: "Arkadaşlar biz iyiyiz. Ulaşmaya çalışan, arayan, soran herkesten Allah razı olsun."



22.09



Kandilli Rasathanesi, Hatay / Samandağ'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bilgisini paylaştı.

22.01

Volkan Demirel: "Ben iyiyim. Lütfen binalardan uzak durun"

21.56

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kandilli'nin su yükselmesiyle ilgili bir uyarısı olmuştu. Kandilli ile görüştük, 2 saatlik standart bir uygulamaları olduğunu söylediler. Şu anda böyle bir risk olmadığı için uyarı kaldırıldı."

21.56



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Hastanelere getirilen 8 yaralımız var. Her bir ihbarı değerlendiriyoruz."



Bir grup vatandaşın deprem sırasındaki korku dolu anları...





21.38

Antalya Valiliği: "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur."

21.35

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Samandağ ve Defne'de yıkım olduğu bilgisi aldık"



21.10

Adana Valisi Süleyman Elban, Hatay merkezli meydana gelen depremler nedeniyle kentte herhangi bir yıkımın yaşanmadığını söyledi.



İşte 6,4'lük depremin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri...



20.58

AFAD: "Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremler sonrasında, ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir."

20.47

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Hatay merkezli depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz."



6,4'lük deprem sırasında bir binanın yıkılma anları...



20.14

AFAD, yine Hatay'ın Samandağ'da saat 20.14'te bu defa 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

20.08



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay merkezli iki depreme AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirdikleri toplantı sırasında yakalandı. Bina dışına çıkan Bakan Akar ve Bakan Koca, depremin ardından kentteki son durumu değerlendirmek üzere Mobil Koordinasyon Merkezi'ne geçti.



20.07

Merkez üssü bu kez Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı.



20.04

AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.