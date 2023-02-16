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Helal olsun sana Juanfran

İspanya'nın doğusundaki Crevillent Belediyesi ve eski futbolcu Juanfran Torres'in girişimiyle organize edilecek futbol turnuvasından elde edilecek gelir, Türkiye'de depremzedelere bağışlanacak. "Finetwork Crevillent Cup" adıyla düzenlenecek turnuvaya aralarında R.Madrid, Barcelona, R.Betis, Valencia, A.Madrid'in de olduğu toplamda 13 kulüp katılacak. 8-11 yaş arasındaki takımların katılacağı turnuva, 31 Mart'ta başlayacak ve elde edilecek gelir AFAD'a bağışlanacak. Juanfran da A.Madrid'den takım arkadaşları Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile başkan yardımcısı olduğu 3. Lig ekibi Intercity'deki Emre Çolak'ın yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medyadan payaştı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Helal olsun sana Juanfran
İspanya'nın doğusundaki Crevillent Belediyesi ve eski futbolcu Juanfran Torres'in girişimiyle organize edilecek futbol turnuvasından elde edilecek gelir, Türkiye'de depremzedelere bağışlanacak. "Finetwork Crevillent Cup" adıyla düzenlenecek turnuvaya aralarında R.Madrid, Barcelona, R.Betis, Valencia, A.Madrid'in de olduğu toplamda 13 kulüp katılacak. 8-11 yaş arasındaki takımların katılacağı turnuva, 31 Mart'ta başlayacak ve elde edilecek gelir AFAD'a bağışlanacak. Juanfran da A.Madrid'den takım arkadaşları Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile başkan yardımcısı olduğu 3. Lig ekibi Intercity'deki Emre Çolak'ın yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medyadan payaştı.
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