Rıza Kayaalp'ten büyük destek

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüsü milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Kahramanmaraş'ta depremzedelere ve sahada çalışan ekiplere yemek ikramında bulunmayı sürdürüyor. Kayaalp de Kahramanmaraş şehir merkezinde Ayşe Gümüşer İlkokulunun bahçesine TDV tarafından kurulan mobil mutfakta, depremzedelere ve sahadaki görevli ekiplere sıcak yemek dağıtımlarına katıldı. Hatay'ın ardından Kahramanmaraş'taki insani yardım çalışmalarına yardım ettiğini belirten Rıza Kayaalp, deprem bölgelerinde görevli ve gönüllülerin var güçleriyle çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Türkiye Diyanet Vakfı olarak Kahramanmaraş'tayız. Depremin ilk gününden bu yana, burada mobil mutfak, aramakurtarma ve erzak dağıtımı başta olmak üzere büyük işler yapılıyor. Mobil mutfakta büyük kazanlarda yemek yapılıp günlük 10 bin kişiye üç öğün yemek dağıtılıyor. Milletimizin yapmış olduğu bağışları depremzedelere ulaştırmak için bütün vakıf gönüllüleri olarak sahada çok gayretli bir çalışma içerisindeyiz."