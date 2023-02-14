Haberler Deprem Rıza Kayaalp'ten büyük destek

Rıza Kayaalp'ten büyük destek

Türk Diyanet Vakfı gönüllüsü milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Kahramanmaraş’ta günlük 10 bin kişiye, üç öğün yemek dağıtmayı sürdürüyor.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 06:50
Rıza Kayaalp'ten büyük destek
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüsü milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Kahramanmaraş'ta depremzedelere ve sahada çalışan ekiplere yemek ikramında bulunmayı sürdürüyor. Kayaalp de Kahramanmaraş şehir merkezinde Ayşe Gümüşer İlkokulunun bahçesine TDV tarafından kurulan mobil mutfakta, depremzedelere ve sahadaki görevli ekiplere sıcak yemek dağıtımlarına katıldı. Hatay'ın ardından Kahramanmaraş'taki insani yardım çalışmalarına yardım ettiğini belirten Rıza Kayaalp, deprem bölgelerinde görevli ve gönüllülerin var güçleriyle çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Türkiye Diyanet Vakfı olarak Kahramanmaraş'tayız. Depremin ilk gününden bu yana, burada mobil mutfak, aramakurtarma ve erzak dağıtımı başta olmak üzere büyük işler yapılıyor. Mobil mutfakta büyük kazanlarda yemek yapılıp günlük 10 bin kişiye üç öğün yemek dağıtılıyor. Milletimizin yapmış olduğu bağışları depremzedelere ulaştırmak için bütün vakıf gönüllüleri olarak sahada çok gayretli bir çalışma içerisindeyiz."
DİĞER
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'a yardım götürdüğü köylü kadından mesaj var! Yağmur Atacan verdiği yanıt ile gönülleri fethetti!
90. saatte enkazdan çıkarıldı! Hakan Balta’nın eşi Derya Balta minik mucizeye sahip çıktı! O soruya aldığı yanıt yürekleri paramparça etti
Erden Timur görüşmüştü... İşte Di Maria zirvesinin detayları
F.Bahçe için Greenwood iddiası! Kiralık gönderilirse...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
8. gün mucizeleri
Hentbol ailesinden acı haber geldi
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Emekli maaşları ne zaman yatacak 2023 Şubat?
14 Şubat'ta meydana gelen depremler!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Sociedad deplasmanda kazandı! Real Sociedad deplasmanda kazandı! 01:01
Real Sociedad deplasmanda kazandı! Real Sociedad deplasmanda kazandı! 00:59
Derbide kazanan Liverpool! Derbide kazanan Liverpool! 00:57
Derbide kazanan Liverpool! Derbide kazanan Liverpool! 00:56
Inter'e Sampdoria engeli! Inter'e Sampdoria engeli! 00:54
Inter'e Sampdoria engeli! Inter'e Sampdoria engeli! 00:52
Daha Eski
Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! 00:15
Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! 00:14
Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! 00:12
Konyaspor duyurdu! Yollar ayrıldı Konyaspor duyurdu! Yollar ayrıldı 23:23
G.Saray'ın kulüp binası depremzedelere açılıyor G.Saray'ın kulüp binası depremzedelere açılıyor 23:15
Ahmet Ağaoğlu: Gelirleri AFAD'a göndereceğiz Ahmet Ağaoğlu: Gelirleri AFAD'a göndereceğiz 23:15