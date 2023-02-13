Haberler Deprem Formamı değil sana montumu verebilirim

Formamı değil sana montumu verebilirim

Hollanda Ligi'nde AZ Alkmaar ile Excelsior arasında oynanan karşılaşmada Alkmaar'lı bir taraftar kaptan Jordy Clasie'den forma istedi. Clasie, o küçük taraftarın yanına giderek "Formamı Türkiye'deki depremzedeler için açık artırma ile satacağım. Sana şimdilik montumu vereyim. Sana sözüm olsun, daha sonra forma da vereceğim" dedi. Minik Alkmaar taraftarı da bu durumu saygıyla karşıladı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Formamı değil sana montumu verebilirim
Hollanda Ligi'nde AZ Alkmaar ile Excelsior arasında oynanan karşılaşmada Alkmaar'lı bir taraftar kaptan Jordy Clasie'den forma istedi. Clasie, o küçük taraftarın yanına giderek "Formamı Türkiye'deki depremzedeler için açık artırma ile satacağım. Sana şimdilik montumu vereyim. Sana sözüm olsun, daha sonra forma da vereceğim" dedi. Minik Alkmaar taraftarı da bu durumu saygıyla karşıladı.
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