Başkan Erdoğan: Bize güvenin, inanın!

Cumhuşbaşkanı Erdoğan, depremin vurduğu Diyarbakır'ı ziyaret etti. Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bu depremler ülkemizin yakın hafızasındaki en büyük felaket olan 1999 depreminden 3 kat daha büyük, 3 kat daha yıkıcı. Yine 1939 Erzincan depreminden de çok daha geniş bir alanda, çok daha yıkıcı bir afet olarak hesaplanmaktadır. Büyüklükleri 7'nin üzerinde olan 1943 Çankırı, 1953 Çanakkale, 1944 Gerede, 1966 Varto, 1967 Mudurnu, 1970 Gediz, 1976 Muradiye depremlerini de bu depremin yıkıcılığı ile mukayese etmek mümkün değildir. Bu deprem neredeyse 1000 kilometrelik bir alanda hissedilmesine rağmen asıl 500 kilometrelik bir alanda yıkıma yol açmıştır" dedi. Erdoğan şöyle devam etti: "Depremin yıkıma yol açtığı şehirlerimiz 13,5 milyon insanımıza ev sahipliği yapıyor. Fay hatlarına yakın bölgelerde yerleşim yerlerimizin kiminde neredeyse taş üstünde taş kalmadı desek yeridir. Arazilerde oluşan devasa yarıklar karayollarını ve demiryollarını ince bir tel gibi büküp bırakan kaymalar, depremin şiddetinin de işaretleridir. İkinci deprem, hasarlı binaları tümden yıkarak hasarın ciddi şekilde artmasına yol açmıştır. Yıkılan binaların yanı sıra sayılarını yüz binlerle ifade edebileceğimiz bina da hasarlar sebebiyle oturulamaz hale geldi. Devletin tüm imkanlarını seferber ettik. Sadece hazine maliyeden bu işler için 100 milyar ayırmış durumdayız. Bize güvenin."

"AN BİRLİK OLMA ANI"

Başkan Erdoğan: "Maalesef bazı odaklar siyasi parti olabilir, sivil toplum kuruluşları olabilir, ahlaksızca, edepsizce bu birlik beraberliğin tavan yapması gereken bir dönemde bile hâlâ saldırının peşinde. An birlik olma anıdır. Beraberlik içerisinde olma zamanıdır."

"TÜM YURTLAR HAZIR"

Üniversitelerin yaz aylarına kadar tatil edileceğini açıklayan Başkan Erdoğan, "Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Zira yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler" diye konuştu.