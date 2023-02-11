Haberler Deprem Malatya çekildi Adana sırada

Malatya çekildi Adana sırada

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1. Lig’den Y.Malatya’nın çekildiğini, Adanaspor’un da bu konuda resmi başvurusunu beklediklerini söyledi.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Malatya çekildi Adana sırada

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği'yle gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Spor Toto 1. Lig'de de maçların 3-4 Mart'ta başlayacağını belirten Büyükekşi, "Eyüpspor'un bir erteleme maçı var, onu birkaç gün önce oynatma konusunda mutabık kaldık. Yeni Malatyaspor, ligden çekilmek istiyor. O konuda mutabık kaldık. Adanaspor da depremden dolayı ligden çekilmek istiyor. Bu konuyu bize yazılı olarak iletecekler. Sonrasında yönetim kurulu olarak karar vereceğiz. 1. Lig'den kaç takımımız düşecek, kaç takımın dondurulacağının kararı vereceğiz" dedi.


YABANCILAR +1 OLACAK
Mehmet Büyükekşi, yabancı kuralında da bu sezon için değişikliğe gidileceğini belirterek, "Transfer konusunda yönetim kurulu kararı aldık. Ligden çekilme kararı alan takımlarımızda oynayan yabancı futbolcuların havuzda olması şartıyla gerek Süper Lig gerek de 1. Lig'deki takımların transfer etmesi halinde +1 olarak oynaması için izin vereceğiz. Bu sezon özel olarak yabancı kuralı haricinde olacaklar. Böylece o takımlara yardımcı olmaya çalışacağız. Onların mali durumları da bizim için çok önemli" bilgisini verdi. 2. ve 3. Lig takımlarının durumu için de salı günü yapılacak toplantının ardından karar verileceği ifade edildi.

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