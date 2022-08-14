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Son dakika deprem haberleri: Kuşadası Körfezi, İzmir Menderes'te 5.0 büyüklüğünde deprem!

Son dakika deprem haberleri: AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.24'te Kuşadası Körfezi'nde deprem kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derininde meydana geldi. İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı, deprem nedeniyle bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi. AFAD olarak depremin meydana gelmesinin ardından hemen kent genelindeki yetkililerle telefonla görüştüklerini dile getiren Muhcı, "Şu ana kadar bize olumsuz bir ihbar gelmedi" diye konuştu. Peki depremin büyüklüğü ne kadar. İşte detaylar...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 08:22
Son dakika deprem haberleri: Kuşadası Körfezi, İzmir Menderes'te 5.0 büyüklüğünde deprem!

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kuşadası Körfezi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 6 dakika önce 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Korkutan deprem birçok şehirden hissedildi. Vatandaşları uykularından uyandıran deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Şu ana kadar sağlık ve güvenlik ekiplerine herhangi bir olumsuzluk yansımadı.

AFAD: OLUMSUZ İHBAR YOK

Depremle ilgili AFAD'dan rahatlatan bir açıklama yapıldı. "İzmir ili Menderes ilçesi açıklarında saat 06.24'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.. Menderes ilçesi açıklarında meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."


Kızılay da Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

ISA AMA ŞİDDETLİ BİR SARSINTIYDI

İzmir'de güvenlik görevlisi olarak çalışan ve gece mesaide olan Mehmet Özişçi, deprem nedeniyle oldukça korktuğunu belirterek, "Kısa ama şiddetli bir sarsıntıydı. Tek tesellimiz kısa sürmesi oldu, hemen kendimizi dışarı attık, 2 sene önceki depremi hatırladım" dedi.

"DAHA BÜYÜK DEPREME GEBE"

Deprem bilimci jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, depremi "Deprem Kuşadası Körfezi kuzeyi M4,8 Tuzla Kırığı, 7,4 km odak derinliği. Kırık diri, daha büyük depreme gebe. Depremi Didim'de güçlü bir sarsıntı olarak yaklaşık 8 saniye duydum. 14.08.2022, 06.24. Kırık yaklaşık kuzey-güney doğrultusunda olduğundan, özellikle İzmir-Kuşadası-Didim çizgisinde güçlü duyuldu "ifadeleriyle değerlendirdi.

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