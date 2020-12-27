Haberler Deprem AFAD Türkiye fay hattı haritası nedir? ve 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu?' sorgulaması nereden yapılır? İşte detaylar...

fay hattı haritası nedir? ve 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu?' sorgulaması nereden yapılır? İşte detaylar...

Son dakika haberleri... 'da yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar, kendi evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini aratmaya başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () ve MTA tarafından üzerinden sunulan hizmetle, oturulan yerlerdeki faylar kolaylıkla görülebiliniyor. Peki, fay hattı haritası nedir? ve 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu?' sorgulaması nereden yapılır? İşte detaylar...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 14:01
AFAD Türkiye fay hattı haritası nedir? ve 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu?' sorgulaması nereden yapılır? İşte detaylar...

'da vatadaşları paniğe sürükleyen 5.3 büyüklüğündeki sonrası, ve MTA'nın sitesi üzerinden sorgulanabilen fay hattı haritaları yeniden gündeme oturdu. Üst üste meydana gelen çeşitli büyüklüklerdeki sarsıntıların ardından vatandaşlar, evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak ediyor...

TÜRKİYE'NİN FAY HATLARI HARİTASI

'de Batı , Doğu Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Fay Hattı olmak üzere 3 ana fay hattı bulunmaktadır.


FAY HATTI SORGULAMASI NEREDEN YAPILIYOR?

Son dönemlerde yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar, 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu?' sorusunun yanıtını arıyorlar. Bu srogulama, http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx adresi üzerinden yapılabiliyor.

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