AFAD Türkiye fay hattı haritası nedir? ve 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu?' sorgulaması nereden yapılır? İşte detaylar...

Elazığ'da vatadaşları paniğe sürükleyen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası, AFAD ve MTA'nın internet sitesi üzerinden sorgulanabilen fay hattı haritaları yeniden gündeme oturdu. Üst üste meydana gelen çeşitli büyüklüklerdeki sarsıntıların ardından vatandaşlar, evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak ediyor...

TÜRKİYE'NİN FAY HATLARI HARİTASI

Türkiye'de Batı Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Fay Hattı olmak üzere 3 ana fay hattı bulunmaktadır.





FAY HATTI SORGULAMASI NEREDEN YAPILIYOR?

Son dönemlerde yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar, 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu?' sorusunun yanıtını arıyorlar. Bu srogulama, http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx adresi üzerinden yapılabiliyor.