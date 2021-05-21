Haberler Denizlispor Son dakika spor haberleri: Denizlispor'da ayrılık! Recep Niyaz sözleşmesini feshetti

Son dakika spor haberleri: 'da ayrılık! sözleşmesini feshetti

'den düşen 'da altyapı patentli 25 yaşındaki orta saha oyuncusu , alacaklarının ödenmemesi nedeniyle mukavelesini tek taraflı feshetti. Niyaz'ın Süper Lig'den birçok talibi bulunduğu belirtildi.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 12:38
Son dakika spor haberleri: Denizlispor'da ayrılık! Recep Niyaz sözleşmesini feshetti

Altyapısında yetişip ardından 'ye transfer olduğu kulübünde 2018'den bu yana tekrar forma giyerek Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşayan, 2 sezondur da kadrosunun değişilmezlerinden olan , bu sezon çıktığı 28 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı.

Deneyimli oyuncuya Süper Lig'den bir çok kulübün talip olduğu öğrenildi. Recep Niyaz, 'da bu sezon alacaklarının ödenmemesi nedeniyle takımdan ayrılan 6'ncı futbolcu oldu. ekibinde daha önce de , , , ve aynı sebeple mukavelelerini sonlandırıp takımla yollarını ayırmıştı.

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