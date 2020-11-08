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Denizlispor maçı | CANLI

'in 8. haftasında , sahasında 'u konuk ediyor. Ev sahibi takımın 8, konuk ekibin ise 5 puanı bulunuyor. beIN Sports 2'den canlı yayınlanan karşılaşmanın canlı anlatımını, fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 13:28
Yeni Malatyaspor Denizlispor maçı | CANLI

'de 8. hafta heyecanı sürüyor. Ligde 8 puanla 16. sırada bulunan evinde 5 puanlı 'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

YENİ MALATYASPOR-DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Semih, Hadebe, Hafez, Acquah, Cueva, Kubilay, Lukoki, Adem, Tetteh

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Leismann, Subotic, Oğuz, Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Sagal, Recep, Aissati, Rodallega


YENİ MALATYASPOR-DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor-Denizlispor maçı bugün saat 13:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor. Yeni Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem düdük çalıyor.

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