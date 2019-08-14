Denizlispor Olcay Şahan ile anlaştı
Süper Lig'in yeni takımlarından Yukatel Denizlispor, geçtiğimiz sezon sonunda Trabzonspor ile yollarını ayıran Olcay Şahan'la bir yıllık anlaşma sağladı.
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Yukatel Denizlispor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre yeşil-siyahlı ekip, geride bıraktığımız sezon sonunda Trabzonspor ile yollarını ayıran Olcay Şahan'la bir yıllığına anlaştı.
Tecrübeli futbolcunun bugün şehre giderek, Ege temsilcisi ile sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
- 14.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Denizlispor Olcay Şahan ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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