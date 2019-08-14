Denizlispor Olcay Şahan ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Yukatel Denizlispor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre yeşil-siyahlı ekip, geride bıraktığımız sezon sonunda Trabzonspor ile yollarını ayıran Olcay Şahan'la bir yıllığına anlaştı.

Tecrübeli futbolcunun bugün şehre giderek, Ege temsilcisi ile sözleşme imzalayacağı ifade edildi.