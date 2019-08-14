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14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Denizlispor ile anlaştı

Denizlispor Olcay Şahan ile anlaştı

'in yeni takımlarından , geçtiğimiz sezon sonunda ile yollarını ayıran 'la bir yıllık anlaşma sağladı.

Spor Toto 'in yeni takımlarından , kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre yeşil-siyahlı ekip, geride bıraktığımız sezon sonunda ile yollarını ayıran 'la bir yıllığına anlaştı.

Tecrübeli futbolcunun bugün şehre giderek, Ege temsilcisi ile sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

  1. 14.08.2019
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