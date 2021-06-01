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’de önce seçim

Ç.'de transferin 26 Haziran'daki kongreden sonra hız kazanacağı belirtildi. Mevcut başkan 'ın göreve devam etmek istemediği öğrenilirken, adaylığını açıklaması beklenen 'ın tek liste ile seçime gireceği, transferin de yeni yönetimin belirlenmesinin ardından hız kazanacağı kaydedildi.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 06:50
Rize’de önce seçim
Ç.'de transferin 26 Haziran'daki kongreden sonra hız kazanacağı belirtildi. Mevcut başkan 'ın göreve devam etmek istemediği öğrenilirken, adaylığını açıklaması beklenen 'ın tek liste ile seçime gireceği, transferin de yeni yönetimin belirlenmesinin ardından hız kazanacağı kaydedildi.
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