Rize’de önce seçim

Ç.Rize'de transferin 26 Haziran'daki kongreden sonra hız kazanacağı belirtildi. Mevcut başkan Hasan Kartal'ın göreve devam etmek istemediği öğrenilirken, adaylığını açıklaması beklenen Tahir Kıran'ın tek liste ile seçime gireceği, transferin de yeni yönetimin belirlenmesinin ardından hız kazanacağı kaydedildi.
Ç.Rize'detransferin 26 Haziran'daki kongreden sonra hız kazanacağı belirtildi. Mevcut başkan Hasan Kartal'ın göreve devam etmek istemediği öğrenilirken, adaylığını açıklaması beklenen Tahir Kıran'ın tek liste ile seçime gireceği, transferin de yeni yönetimin belirlenmesinin ardından hız kazanacağı kaydedildi.