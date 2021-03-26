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Her maç final

“Her maçımızı tek tek final görerek özenle hazırlanıyoruz. Oyun stili ve taktik anlayışımızla Rizespor’u arzuladığı yere getirmek istiyoruz”

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 22:45 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 06:50
Her maç final

Milli maçlar nedeni ile verilen arada 'da kamp yapan 'da Teknik Direktör , 2 haftada 6 puan almanın camiaları için çok önemli olduğunu söyledi. galibiyetinin takımın moral ve motivasyonuna katkı sağladığını belirten Uygun, "Şimdi maçına bakıyoruz. Her maçımızı tek tek final görerek özenle hazırlanıyoruz. Oyun stili ve taktik anlayışımızla Rizespor'u arzuladığı yere en kısa sürede getirmek hedefindeyiz. Taraftarımız ve bu büyük camia her türlü mutluluğu hak ediyor" dedi.

YETER Kİ İMKAN VERİLSİN

karşısında aldığı galibiyeti değerlendiren Uygun, "Altyapı hocalarının maaşları tarafından verilmeli. Online ve interaktif eğitimlerle altyapıdaki hocalarımıza eğitimi doğru verdiğimizde gençlerimizin de bize ve şampiyonluğunu çok rahat kazanabileceğini iddia ediyorum. Yeter ki o imkanı, tesisi ve donanımlı hocaları tahsis edelim. Artık finallere giden bir milli takım olacağı inancındayım" diye konuştu.
'nı ziyaret eden Uygun, milli takımın Türk milletinin kahramanları olduğunu söyledi. Milli Takımının hocası ise vatani görevini yaptığı sırada, asker selamı veren Uygun'a teşekkür ettiğini dile getirdi.

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