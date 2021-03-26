Her maç final

Milli maçlar nedeni ile verilen arada Antalya'da kamp yapan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, 2 haftada 6 puan almanın camiaları için çok önemli olduğunu söyledi. G.Saray galibiyetinin takımın moral ve motivasyonuna katkı sağladığını belirten Uygun, "Şimdi Karagümrük maçına bakıyoruz. Her maçımızı tek tek final görerek özenle hazırlanıyoruz. Oyun stili ve taktik anlayışımızla Rizespor'u arzuladığı yere en kısa sürede getirmek hedefindeyiz. Taraftarımız ve bu büyük camia her türlü mutluluğu hak ediyor" dedi.

YETER Kİ İMKAN VERİLSİN

A Milli Takımın Hollanda karşısında aldığı galibiyeti değerlendiren Uygun, "Altyapı hocalarının maaşları TFF tarafından verilmeli. Online ve interaktif eğitimlerle altyapıdaki hocalarımıza eğitimi doğru verdiğimizde gençlerimizin de bize Avrupa ve dünya şampiyonluğunu çok rahat kazanabileceğini iddia ediyorum. Yeter ki o imkanı, tesisi ve donanımlı hocaları tahsis edelim. Artık finallere giden bir milli takım olacağı inancındayım" diye konuştu.

AMPUTE Milli Futbol Takımı'nı ziyaret eden Uygun, milli takımın Türk milletinin kahramanları olduğunu söyledi. Milli Takımının hocası Osman Çakmak ise vatani görevini yaptığı sırada, asker selamı veren Uygun'a teşekkür ettiğini dile getirdi.