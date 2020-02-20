Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal'dan taraftara tepki | İsmail Kartal Çaykur Rizespor taraftarına ne dedi? - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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'da 'dan taraftara tepki

Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal'dan taraftara tepki

, 'in 23'üncü haftasında pazartesi günü evinde oynayacağı maçı hazırlıklarına başladı. Yeşil-mavililerde antrenman öncesi basın mensuplarının sorunların yanıtlayan teknik direktör , maçı sonrası üzerinden taraftarın istifa çağrılarına tepki gösterdi.

Teknik Direktörü , istifa çağrılarına yanıt verdi. Tecrübeli teknik adam, "Sürekli birileri 'Kim oynuyor? Hoca ne zaman gidiyor? Yönetim ne zaman istifa edecek?' diye konuşuyor. Ama burada asil olan Rizespor ise sesimizi hep birlikte yükseltmeli ve tutuşmalıyız" dedi.

Kimsenin aleyhlerinde verilen hatalı kararları konuşmadığını belirten Kartal, "Sadece 2-3 tane maçta kötü oynadık. Verilen kararlar ile bu takımın ne kadar puan kaybettiğini insanlar unutmasın. Eğer objektif, dürüst, namuslu konuşacaksak bunları konuşalım. Ardından İsmail Kartal hakkında konuşalım. İnsan bir yerde ilelebet kalacak değil. Sürekli birileri 'Kim oynuyor? Hoca ne zaman gidiyor?' Konu buralarda dolaşıyor. 'Yönetim ne zaman istifa edecek?' Burada asil olan Rizespor ise sesimizi hep birlikte yükseltmeli ve buralarda el ele tutuşmalıyız. maçında geçen hafta aleyhimize verilen ikinci penaltı kararı doğru değil. Top kalçasından sekerek yerde eline geliyor. Bize çok daha netleri verilip iptal ediliyor. Aleyhimize tereddütsüz veriliyor ama kimse bunları konuşmuyor. maçında neler oldu? Biz mağlup olduk. Kimse bunları konuşmuyor. Ben konuşuyorum. Biliyorum ne olduğunu. Burada birlik olacaksak birazcık da Rizespor'un sesini yükseltmemiz, haklarını saha içinde arayarak birlikte savunmamız gerekir. Her şeyi tek bir insana, antrenöre yüklememek gerekir. Bu işin en zayıf noktasıyız. Hep söylüyorsunuz ya da söylüyor. 'İsmail Hoca gitsin.' Sosyal medyalar kulüpleri yönetmez. Burada birlik olmak gerek. Birlik olunmadığı, birlikte mücadele verilmediği müddetçe bu hafta verilen penaltı gibi çok aleyhine penaltı verilecek" dedi.

"EVİMİZDE PUAN YADA PUANLAR ALIP RAKİPLERİMİZLE ARAMIZI AÇMAK İSTİYORUZ"
Pazartesi günü evinde oynayacakları maçına yönelik de konuşan Kartal, evlerinde puanlar ya da puan alıp rakipleri ile arayı açmak istediklerini kaydederek, "Kendi evimizde oynamanın avantajı ile puan veya puanlarla ayrılmak istiyoruz. Başakşehir şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri. Bu ligin en iyi kadrosuna sahip. Geçen haftayı unutarak bıraktığımız yerden, iyi mücadele ederek, savaşarak, Başakşehir maçından iyi sonuçla ayrılıp aşağıdaki takımlarla puan farkını açıp yukarı doğru tırmanmak istiyoruz. Bu takım yeniden çıkışa geçecek" ifadelerini kullandı.

  1. 20.02.2020
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