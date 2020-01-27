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27 Ocak 2020, Pazartesi
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, 'la anlaşmaya vardı

Çaykur Rizespor, Tunay Torun'la anlaşmaya vardı

ekiplerinden , en son Medipol 'de forma giyen ve sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkan 29 yaşındaki kanat oyuncusu 'la anlaşmaya vardı.

Detaylar birazdan...
  1. 27.01.2020
  2. Güncelleme: 27.01.2020 20:39
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