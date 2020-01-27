Çaykur Rizespor, Tunay Torun'la anlaşmaya vardı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, en son Medipol Başakşehir'de forma giyen ve sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Tunay Torun'la anlaşmaya vardı.
- 27.01.2020
- Güncelleme: 27.01.2020 20:39
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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