Ujkani, Çaykur Rizespor'da – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Ujkani, 'da

    Ujkani, Çaykur Rizespor'da

    'in yeni ekibi , 'lı kaleci ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "'umuz, milli takımı kalecisi ile sözleşme imzaladı. 2018 Rusya Dünya Kupası elemelerinde Kosava milli takımının 10 maç kalesini koruyan 30 yaşındaki Samir Ujkani, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi yöneticimiz Saffet Mete'nin 'da bulunan ofisinde imzaladı. Ujkani'ye kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

    1. 20.7.2018 14:35
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