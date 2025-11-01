Bursaspor Tahkim'e gidiyor

Bursaspor, Muş Spor maçındaki saha olayları nedeniyle PFDK’nın verdiği 1 maç seyircisiz oynama cezasına itiraz etti. Kulüp, cezanın haksız ve orantısız olduğunu savunarak Tahkim Kurulu’na başvurdu; resmi dilekçe gün içinde federasyona sunulacak ve cezanın gözden geçirilmesi talep edilecek.
Bursaspor, Muş Spor maçındaki saha olayları nedeniyle PFDK'nın verdiği 1 maç seyircisiz oynama cezasına itiraz etti. Kulüp, cezanın haksız ve orantısız olduğunu savunarak Tahkim Kurulu'na başvurdu; resmi dilekçe gün içinde federasyona sunulacak ve cezanın gözden geçirilmesi talep edilecek.