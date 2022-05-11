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Frutti Extra Bursaspor - Virtus Bologna maçı saat kaçta hangi kanalda? Saat kaçta canlı yayınlanacak?

Frutti Extra Bursaspor - Virtus Bologna maçı EuroCup’ın finalinde heyecan dolu karşılaşmaya sahne olacak. Bir tarafta Teodosic, Belinelli, Shengelia ve Hackett gibi ünlü isimlere sahip İtalyan ekibi, diğer yanda mütevazi kadrosuyla Obradovic’in Partizan’ı başta olmak üzere Cedevita Olimpija ve Andorra’yı rahat geçen temsilcimiz. Bursaspor tarih yazmak için 11 Mayıs Çarşamba günü sahaya çıkıyor. Peki, Frutti Extra Bursaspor - Virtus Bologna maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar..

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 17:07
Frutti Extra Bursaspor - Virtus Bologna maçı saat kaçta hangi kanalda? Saat kaçta canlı yayınlanacak?

Avrupa basketbolunun bu sezon şüphesiz en büyük sürprizine imza atan Frutti Extra Bursaspor, 11 Mayıs Çarşamba, tarih yazmak için sahneye çıkacak. 2015'te kurulan, birçok salondan getirilen parke, koltuklarla hazırlanan antrenman salonunda çalışan ve sadece 1 milyon dolarla kurulan yeşil beyazlılar, EuroCup'ın finalinde Virtus Bologna'nın karşısına çıkacak. Saat 21.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan ekranlara gelecek final karşılaşması statü gereği İtalya'da yapılacak. EuroCup'ı kazanan takım, gelecek sezon THY Euroleague'de yer alacak. Bursaspor, şampiyon olursa Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda gelecek sezon oynamaya hak kazanacak.

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Mütevazı bir kadroyla mücadele eden Bursaspor, Euroleague seviyesindeki oyuncularıyla dikkat çeken Bologna önünde şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Sadece Milos Teodosic, Marco Belinelli, Tornike Shengelia, Daniel Hackett gibi ünlü oyuncularına senelik yaklaşık 6 milyon 850 bin Euro maaş ödeyen Bologna karşısında Bursa'nın toplam maaş ödemesi yaklaşık 1 milyon dolar. Belki takımdaki en kariyerlilerden değil ama Bologna'nın EuroCup'taki sayı ve ribaunt lideri olan Fransız pivot Mouhammadou Jaiteh dikkat çekiyor. Gaziantep Basketbol forması da giyen Jaiteh bu sezon EuroCup'ta 12.8 sayı, 7.5 ribaunt ortalamalarıyla mücadele ediyor.

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