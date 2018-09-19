Bursaspor Kulübü, 21 yaşındaki genç kaptanı Ertuğrul Ersoy ile sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı. Genç futbolcu için düzenlenen kulübün altyapı takımlarının bulunduğu Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Tesisleri'nde sözleşme töreni düzenlendi. Başkan Ali Ay'ın katıldığı törende altyapı oyuncuları da antrenörler de yer aldı.



ALİ AY: "ERTUĞRUL ÖRNEK OLSUN"

Başkan Ali Ay yaptığı konuşmada, "Ertuğrul'la sözleşme uzatmak için buradayız. Özellikle burası istedik. Çünkü Ertuğrul 13 yaşında Gölcük'ten buraya geldi. Altyapı futbolcularımıza örnek olsun diye Vakıfköy'de yapıyoruz bu töreni. Arkadaşlar Ertuğrul, Bursaspor'un kaptanı. Olması gereken de bu. Sizlere örnek olsun. Demek ki çalışınca hepiniz Ertuğrul veya Enes olabilirsiniz" dedi.

"GİDECEKSE AVRUPA'YA GİTSİN"

Ertuğrul'u bundan sonrasında da kaptan olarak görmek istediklerini belirten başkan Ay, "Gidecekse de Avrupa'ya gitsin istiyoruz. Bizi orada temsil etsin istiyoruz. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Şu anda milli takımda. Bundan sonra da oranın as takım futbolcularından olacaktır. Kendisinden Allah razı olsun" diye konuştu.



"2 SENE SONRA YÜZDE 50'Sİ ALTYAPIDAN"

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'ya da teşekkür eden Ay, "Altyapımıza çok önem veriyor. Buradaki hocalarımıza da teşekkür ederim. 8-9 altyapıdan gelen oyuncularımız A takımda antrenmana çıkıyor. 2 sene sonra yüzde 50'nin üzerinde altyapıdan oyuncu görmek istiyorum. Sistemimizi de buna göre kurduk. İnşallah başarılı ve verimli olurlar. Daha nice Ertuğrul'lar ve Enes'le çıkar. Biz de Bursaspor'u zevkle izleriz" ifadelerini kullandı.



ERTUĞRUL ERSOY: "HAYALLERİM GERÇEK OLDU"

Takım kaptanı Ertuğrul Ersoy ise yaptığı açıklamalarda "Bu tesisin bende anlamı çok büyük. Gelirken yolda bir şey hatırladım ve o günlere geri döndüm. 4 yıl öncesinde burada ilk profesyonel imzayı attığımda kaptanlığı hayal etmiştim. Şimdi kaptan olarak sözleşmesini yenileyen bir futbolcu olarak karşınızdayım. Şu anda ne kadar gururlu olduğumu anlatamam. Başkanım ve menajerim 15 dakika içinde sözleşmeyi halletti. Ne biz ne de kulübümüz sıkıntı yarattı. Böyle de olması gerekirdi" cümlelerine yer verdi.



"HEDEFİM AVRUPA'DA OYNAMAK"

Bugünlere gelmesini sağlayan bütün antrenörlere teşekkür eden 21 yaşındaki oyuncu, "Bugünün mimarı onlardır. Hedeflerim, her zaman söylediğim gibi kaptanlıktı. Şimdi de hedefim Avrupa'da oynamak var. Bana inananları Avrupa'da temsil etmek istiyorum. Ben bunu erken yaşlarda kafamda belirlemiştim. Kulübüm de arkamda. Bana inananlara ve güvenenlere çok teşekkür ediyorum. Yeni sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun" açıklamasını yaptı.

Yapılan konuşmaların ardından sözleşme imzalandı ve Ertuğrul Ersoy, adının ve sözleşmesi uzattığı tarih olan 2022 yazılı formayla objektiflere poz verdi. Daha sonra altyapı oyuncularına hediyeler dağıttı.