Bursaspor, Necid ile yollarını ayırdı
Bursaspor, Çek golcü Tomas Necid ile yollarını ayırdığını açıkladı.
- 27.8.2018 13:33
-
Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 24
Yorum
ibo fb fb de kaanatlar calısmıyor calısmadan nasıl orta gelecek forvetler gol atacak sız bu oyunu cozun ben oynanan oyundan bır sey anlamadım
-
Neustadter: Utanç verici
Toplam 3
Yorum
KALECİ 1 BOFFİN RUUD BOFFİN FENERE GELSİN TEK İLAÇ O..BJK Yİ TEK BAŞINA DURDURDU.
-
Fenerbahçe gole hasret
Toplam 4
Yorum
canfb 3 aylık yönetime ağzına geleni söyleyen insanlar var. 20 senedir takımı babasınınmış gibi kullananlar yüzünden bu yönetim kıpırdayamıyor.
Bursaspor, Necid ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.