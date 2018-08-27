Bursaspor, Necid ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    , Necid ile yollarını ayırdı

    Bursaspor, Necid ile yollarını ayırdı

    , Çek golcü ile yollarını ayırdığını açıkladı.

    Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Tomas Necid'e kulübümüze vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
    1. 27.8.2018 13:33
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