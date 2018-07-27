Alt yapıda zirve Bursaspor'un
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    Alt yapıda zirve 'un

    Alt yapıda zirve Bursaspor'un

    ,son 10 yılda alt yapısından yetiştirip sattığı oyunculardan 22 milyon 'yla en fazla kar eden kulüp oldu.Yeşil-beyazlıları sırasıyla ,Altınordu ve takip etti.

    Alt yapısıyla futbolcu üreten ve 'de oynayan pek çok oyuncuyu Türk futboluna kazandıran , bu emeğinin karşılığını alıyor. Son 10 yılda alt yapıdan yetiştirip sattığı futbolcularla kasasına 22 milyon koyan yeşil-beyazlılar, Alt yapı kategorilerinde zirveye oynuyor ve 2018-2019 sezonu öncesi en genç takım olma özelliğini de elinde bulunduruyor. Yeşil-beyazlıları sırasıyla 15 milyon 950 bin Euro'yla , 11 milyon 450 bin Euro'yla Altınordu ve 2 milyon 935 bin Euro'yla takip etti.


    Bursaspor'un son 10 senede alt yapıdan yetiştirip sattığı futbolcular şu şekilde;
    : 1 milyon Euro (Galatasaray)
    : 7 milyon Euro ()
    : 3 milyon Euro (Galatasaray)
    : 2 milyon 350 bin Euro (Trabzonspor), 2 milyon 500 bin Euro (Fenerbahçe)
    : 4 milyon 500 bin Euro (Galatasaray)
    Mehmet Zeki Çelik: 1 milyon 250 bin Euro (İstanbulspor,Lille FC)
    Batuhan Altıntaş: 400 bin Euro (Hamburg)

    Galatasaray'ın son 10 senede alt yapıdan yetiştirip sattığı futbolcular şu şekilde;
    Uğur Uçar: 650 bin Euro (Ankaragücü)
    : 250 bin Euro (Kayserispor)
    : 13 milyon Euro (Atletico Madrid)
    Emrecan Coşkun: 50 bin Euro ()
    : 2 milyon Euro (Sparta Prag)


    Altınordu'nun son 10 senede alt yapıdan yetiştirip sattığı futbolcular şu şekilde:
    Çağlar Söyüncü: 2 milyon 650 bin Euro (Freiburg)
    Cengiz Ünder: 4 milyon 800 bin Euro (Başakşehir,Roma)
    Barış Alıcı: 1 milyon 500 bin Euro (Fenerbahçe)
    Berke Özer: 2 milyon 500 bin Euro (Fenerbahçe)


    Beşiktaş'ın son 10 senede alt yapıdan yetiştirip sattığı futbolcular şu şekilde:
    Batuhan Karadeniz: 2 milyon 100 bin Euro (Eskişehirspor)
    Ali Kuçik: 120 bin Euro (Göztepe
    Sezer Özmen: 75 bin Euro (Rizespor)
    Cumali Bişi: 75 bin Euro (Rizespor)
    Korcan Çelikay: 90 bin Euro (Sivasspor)
    Furkan Şeker: 100 bin Euro (Göztepe)
    Erkan Kaş: 375 bin Euro (Karabükspor)
    1. 27.7.2018 10:11
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