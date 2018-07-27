Alt yapıda zirve Bursaspor'un
Bursaspor,son 10 yılda alt yapısından yetiştirip sattığı oyunculardan 22 milyon Euro'yla en fazla kar eden kulüp oldu.Yeşil-beyazlıları sırasıyla Galatasaray,Altınordu ve Beşiktaş takip etti.
Bursaspor'un son 10 senede alt yapıdan yetiştirip sattığı futbolcular şu şekilde;
Serkan Kurtuluş: 1 milyon Euro (Galatasaray)
Ozan Tufan: 7 milyon Euro (Fenerbahçe)
Sercan Yıldırım: 3 milyon Euro (Galatasaray)
Volkan Şen: 2 milyon 350 bin Euro (Trabzonspor), 2 milyon 500 bin Euro (Fenerbahçe)
Serdar Aziz: 4 milyon 500 bin Euro (Galatasaray)
Mehmet Zeki Çelik: 1 milyon 250 bin Euro (İstanbulspor,Lille FC)
Batuhan Altıntaş: 400 bin Euro (Hamburg)
Galatasaray'ın son 10 senede alt yapıdan yetiştirip sattığı futbolcular şu şekilde;
Uğur Uçar: 650 bin Euro (Ankaragücü)
Cem Sultan: 250 bin Euro (Kayserispor)
Arda Turan: 13 milyon Euro (Atletico Madrid)
Emrecan Coşkun: 50 bin Euro (Göztepe)
Semih Kaya: 2 milyon Euro (Sparta Prag)
Altınordu'nun son 10 senede alt yapıdan yetiştirip sattığı futbolcular şu şekilde:
Çağlar Söyüncü: 2 milyon 650 bin Euro (Freiburg)
Cengiz Ünder: 4 milyon 800 bin Euro (Başakşehir,Roma)
Barış Alıcı: 1 milyon 500 bin Euro (Fenerbahçe)
Berke Özer: 2 milyon 500 bin Euro (Fenerbahçe)
Beşiktaş'ın son 10 senede alt yapıdan yetiştirip sattığı futbolcular şu şekilde:
Batuhan Karadeniz: 2 milyon 100 bin Euro (Eskişehirspor)
Ali Kuçik: 120 bin Euro (Göztepe
Sezer Özmen: 75 bin Euro (Rizespor)
Cumali Bişi: 75 bin Euro (Rizespor)
Korcan Çelikay: 90 bin Euro (Sivasspor)
Furkan Şeker: 100 bin Euro (Göztepe)
Erkan Kaş: 375 bin Euro (Karabükspor)
- 27.7.2018 10:11
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Dirar parayı reddetti
Toplam 6
Yorum
Abdel sen onu Van Persie ile mi karıştırdın ? imkanı ne verdeyse adam mücadele etti, ne zaman yattı?
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Lens nihayet kendine geldi
Toplam 5
Yorum
Hadi Lens Lens kendine geldi sözünün anlamı şu demek ki Beşiktaş Santrafor almayacak
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Fikret Orman'ı transfere bu sözler ikna etti: "Alalım, 15'e satarız"
Toplam 2
Yorum
Beşiktaş şaşırdı Beşiktaş Halde dükkan açmış kesmece Futbolcu satıyor Gel gel sende satan alma alan alır
Alt yapıda zirve Bursaspor'un haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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