Timsah için av vakti!
Yeşil-beyazlılar, 2018-19 öncesi işi sıkı tutuyor. Rolan ve Prcic’te sona yaklaşan yönetim, Adrien Thomasson’a da imza attırmaya hazırlanıyor.
ADRİEN THOMASSON KİMDİR?
Doğum tarihi: 10.12.1993
Doğum yeri: Fransa
Mevki: Orta saha
Boy: 1.82
Oynadığı takımlar: Evian, Vannes, Nantes
DİEGO ROLAN KİMDİR?
Doğum tarihi: 24.03.1993
Doğum yeri: Uruguay
Mevki: Forvet
Boy: 1.79
Oynadığı takımlar: Bordeaux, Malaga
SANJİN PRCİC KİMDİR?
Doğum tarihi: 20.11.1993
Doğum yeri: Bosna Hersek
Mevki: Orta saha
Boy: 1.81
Oynadığı takımlar: Sochaux, Rennes, Torino, Perugia
- 12.6.2018
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Al Ahmet’i ver Semih’i
Toplam 2
Yorum
gsss ya manyak mısınız abi semihi ne ya. kurtulun artık şu eski hastalıklarınızdan.adamı gönderince gönderdik kaç maçı onun yüzünden kaybettik.
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Rakip Hollanda
Toplam 1
Yorum
ahmet serttaç ilk üç olur inşallah
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Pektemek’e Rize kancası
Toplam 2
Yorum
PEKTEMEK İ GÖR İMPARATOR. M. PEKTEMEK İ GS NİYE DÜŞÜNMEZ. PEKTEMEK İN OYUN SİSTEMİ GS YA UYUYOR VE ÇOK BAŞARILI OLACAKTIR. GS PEKTEMEK İ ALMALI.
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