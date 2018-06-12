Timsah için av vakti! – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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HEPSİ
    12 Haziran 2018, Salı
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    Timsah için av vakti!

    Timsah için av vakti!

    Yeşil-beyazlılar, 2018-19 öncesi işi sıkı tutuyor. Rolan ve Prcic’te sona yaklaşan yönetim, ’a da imza attırmaya hazırlanıyor.

    transfer sezonun açılmasıyla hareketli günler yaşamaya başladı. Teknik direktör 'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlılar, 3 yıldız ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Uzun süredir görüşme halinde olduğu Diego Rolan ve Sanjin Prcic ile imza aşamasına gelen Timsah, Nantes'ın yıldızı Adrien Thomasson'da da mutlu sona yaklaştı. Fransız ekibiyle sözleşmesi sona eren 24 yaşındaki futbolcu, orta sahanın göbeğinde ve her iki kanatta da oynuyor. ROLAN ve Prcic'le büyük ölçüde anlaşan Bursaspor, Fransız oyuncuyla da kısa süre içinde tüm pürüzleri gidermeyi planlıyor. Thomasson, 3 yıldır formasını giydiği Nantes ile geçtiğimiz sezon 38 resmi müsabakada oynarken, 7 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı. Yeşil-beyazlılar, sezonun tamamlanmasının ardından ismi Galatasaray'la da anılan yıldız futbolcuyla 3 senelik sözleşme imzalamayı planlıyor.

    ADRİEN THOMASSON KİMDİR?
    : 10.12.1993
    Doğum yeri: Fransa
    Mevki: Orta saha
    Boy: 1.82
    Oynadığı takımlar: Evian, Vannes, Nantes

    DİEGO ROLAN KİMDİR?
    : 24.03.1993
    Doğum yeri: Uruguay
    Mevki: Forvet
    Boy: 1.79
    Oynadığı takımlar: Bordeaux, Malaga

    SANJİN PRCİC KİMDİR?
    Doğum tarihi: 20.11.1993
    Doğum yeri:
    Mevki: Orta saha
    Boy: 1.81
    Oynadığı takımlar: Sochaux, Rennes, Torino, Perugia
    1. 12.6.2018
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