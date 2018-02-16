Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan, koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, hücum organizasyonları ve tam sahada taktik çalışma ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları süren Sercan Yıldırım, Emre Taşdemir ve Kubilay Kanatsızkuş takımdan ayrı çalıştı.
Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve Özlüce Tesisleri'nde kampa girecek.
- Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil antrenmana çıktı
Bursalı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Özlüce Tesisleri'ni ziyaret etti.
Küçük yaş kategorilerinde geçmişte kaleci olarak Bursaspor formasını giyen Köstendil'i tesislerde Finansal Yapılanmadan Sorumlu Asbaşkan Fatih Pulat karşıladı.
Köstendil, Pulat ile yaptığı görüşmenin ardından takımla antrenmana çıktı.
Kaleci antrenörü Christian Mas eşliğinde kaleciler ile antrenman yapan Köstendil, futbolcularla neşeli dakikalar geçirdi.
Antrenmanın ardından Bursaspor Müzesi'ni gezen Köstendil'e, Fatih Pulat tarafından isminin yazılı olduğu ve tüm futbolcuların imzaladığı kaleci forması hediye edildi.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:23
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Valbuena krizi!
Toplam 21
Yorum
misafir Bir futbolcu oynatılmayınca hemen kriz.Utanmanız yok onu anladık lakin beyninizde yok.Futbolcu her maçta oynayacaksa neden kadro 24 kişi?
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PSG'nin Pepe aşkı kabardı!
Toplam 7
Yorum
Fatih 30 mılyon 15 mılyon dıyonuz PSG lan bu para gani 75 milyon ondemle diye bir gencleri var onu versınler arap parası :))
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Çinliler vazgeçmiyor!
Toplam 10
Yorum
Kartalım Bence 2om üstü teklifle gelirlerse durmanın manası yok satılsın. O bölgeye altenatif oyuncu çookkk.
Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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