CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'da hazırlıklar sürüyor

    Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor

    'in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü sahasında Evkur ile karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürüyor.

    Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

    Isınma koşularıyla başlayan, koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, hücum organizasyonları ve tam sahada taktik çalışma ile sona erdi.

    Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları süren Sercan Yıldırım, Emre Taşdemir ve Kubilay Kanatsızkuş takımdan ayrı çalıştı.

    , yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Evkur maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve Özlüce Tesisleri'nde kampa girecek.

    - Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil antrenmana çıktı
    Bursalı oyuncu , Özlüce Tesisleri'ni ziyaret etti.

    Küçük yaş kategorilerinde geçmişte kaleci olarak Bursaspor formasını giyen Köstendil'i tesislerde Finansal Yapılanmadan Sorumlu Asbaşkan Fatih Pulat karşıladı.

    Köstendil, Pulat ile yaptığı görüşmenin ardından takımla antrenmana çıktı.

    Kaleci antrenörü Christian Mas eşliğinde kaleciler ile antrenman yapan Köstendil, futbolcularla neşeli dakikalar geçirdi.

    Antrenmanın ardından Bursaspor Müzesi'ni gezen Köstendil'e, Fatih Pulat tarafından isminin yazılı olduğu ve tüm futbolcuların imzaladığı kaleci forması hediye edildi.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN