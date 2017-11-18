Timsah, Göztepe'yi avlayamadı!

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı, 21. dakikada konuk takımdan geldi. Bu dakikada, sol kanatta topla buluşan Halil Akbunar'ın Bursaspor savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy'u geçerek ceza sahasına yerden pasında, Gouffran'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 38. dakikada Batalla'nın pasıyla Göztepe ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sinan Bakış'ın vuruşunda, Tanju Kayhan'a çarpan top kornere çıktı. 42. dakikada Göztepe atağında Traore'nin Bursaspor ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, top yandan auta gitti. 45. dakikada gelişen Bursaspor atağında, Stancu'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Badu'nun vuruşunda, top üst direkten döndü. Savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Maçın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

Karşılaşmanın 59. dakikasında Bursaspor'un Stancu ile bulduğu ol hakem tarafından ofsayt gerekçesi ile geçersiz sayıldı. Cristobal Jorquera'nın rakiplerini ekarte ederek gönderdiği ara pasa hareketlenen Bogdan Stancu bekletmeden ağlara gönderdiği top, gol geçerliliği taşımadı. Göztepe 83. dakikada Yoan Gouffran ile gole çok yaklaştı. Fransız forvetin şutunda top direkten auta çıktı. Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında iki takımda skoru değiştirecek golü bulamayınca maç başladığı skorla tamamlandı.

18'şer puanı bulunan iki takımdan Bursaspor 7, Göztepe ise 8. sırada yer alıyor.