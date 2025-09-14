Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İngiltere'de Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finalde rakibine yenilerek ikinci oldu.

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu Alua Balkıbekova'ya 5-0 mağlup olarak organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı.

🇹🇷Buse Naz Çakıroğlu Dünya İkincisi! 🥈 🥊Milli boksörümüz, kadınlar 51 kilo finalinde Alua Balkıbekova🇰🇿'ya mağlup olarak organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı. 👏Teşekkürler Buse Naz, seninle gurur duyuyoruz! pic.twitter.com/maUuSlHUHJ — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 14, 2025

İlk Dünya şampiyonluğunu 2022'de İstanbul'da düzenlenen turnuvada elde eden 29 yaşındaki milli sporcunun 3 kez de (2019, 2022 ve 2024) Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

Fenerbahçeli milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ise gümüş madalya kazanmıştı.