Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu!

İngiltere'de Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finalde rakibine yenilerek ikinci oldu.
Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu Alua Balkıbekova'ya 5-0 mağlup olarak organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı.
🇹🇷Buse Naz Çakıroğlu Dünya İkincisi! 🥈 🥊Milli boksörümüz, kadınlar 51 kilo finalinde Alua Balkıbekova🇰🇿'ya mağlup olarak organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı. 👏Teşekkürler Buse Naz, seninle gurur duyuyoruz! pic.twitter.com/maUuSlHUHJ— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 14, 2025
İlk Dünya şampiyonluğunu 2022'de İstanbul'da düzenlenen turnuvada elde eden 29 yaşındaki milli sporcunun 3 kez de (2019, 2022 ve 2024) Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.
Fenerbahçeli milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ise gümüş madalya kazanmıştı.
🗣"Daha fazla çalışacağız, yine de mutluyuz." 👏Büyük sporcusun Buse Naz, teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/5pfJ7s01UO— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 14, 2025