Haberler Boks Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu!

Büyükler Dünya Boks Şampiyonası kadınlar 51 kilo finalinde Buse Naz Çakıroğlu, Kazakistanlı Alua Balkibekova’ya mağlup olarak dünya ikincisi oldu.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 20:36 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 20:41
İngiltere'de Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finalde rakibine yenilerek ikinci oldu.

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu Alua Balkıbekova'ya 5-0 mağlup olarak organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı.

İlk Dünya şampiyonluğunu 2022'de İstanbul'da düzenlenen turnuvada elde eden 29 yaşındaki milli sporcunun 3 kez de (2019, 2022 ve 2024) Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

Fenerbahçeli milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ise gümüş madalya kazanmıştı.

